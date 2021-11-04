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Ярушин из «Уездного города» вспомнил, как его выгнали со съемок КВН

Кристина Уколова
2 часа назад

Бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин, которого зрители также знают по сериалу «Универ», в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал о неприятном инциденте. Он пришел на запись КВН как зритель — поддержать друга, но ему предложили уйти, хотя он восемь лет был участником передачи.

Ярушин из «Уездного города» вспомнил, как его выгнали со съемок КВН
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Но ко мне подошли и сказали: «Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился». Я с тех пор перестал ходить на КВН», — рассказал Ярушин.

При этом актер подчеркнул, что он благодарен КВН и у него нет претензий к Александру Маслякову. Он отметил, что КВН стал для него отличной школой, где он приобрел глобальный опыт. Ярушин считает, что такой старт позволил ему вырасти хорошим актером.

Напомним, что ранее стал достоянием общественности конфликт между Станиславом Ярушиным и Викторией Боней на съемках проекта «Звезды в Африке». Они обменялись резкими замечаниями. Ярушин заявил, что у Бони нет таланта, в ответ девушка ответила, что у него в активе лишь одна роль, в которую он хорошо вжился, потому что играл себя.

Пока звезда «Универа» предается воспоминаниям, актер Анатолий Васильев прокомментировал слухи о возвращении в сериал «Сваты».

ТВ,Станислав Ярушин,Виктория Боня,Анатолий Васильев,Александр Масляков,
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