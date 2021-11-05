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Продюсер "Великолепного века" обвинил актрису в провале сериала

Даша Краснова
2 часа назад

Продюсер Тимур Савджи в интервью YouTube-каналу «Simge Fıstıkoğlu» обвинил 38-летнюю актрису Мерьем Узерли в провале четвертого сезона исторического сериала «Великолепный век».

Продюсер "Великолепного века" обвинил актрису в провале сериала
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По словам мужчины, исполнительница роли Хюррем, покинувшая проект в конце третьего сезона из-за «эмоционального выгорания и беременности», создала сложности съемочной команде и крайне неуважительно отнеслась к коллегам. Девушка просто перестала выходить на связь.

"Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил, что все конечно".

Благодаря проекту Мерьем Узерли, исполнявшая роль любимой наложницы султана Сулеймана, обрела мировую известность. После внезапного ухода создателям картины пришлось в срочном порядке искать новую актрису, но зрители этого не оценили и рейтинги картины упали.

До этого мы рассказывали про сериалы для тех, кто хочет лежать тюленем все праздничные дни.

ТВ,Мерьем Узерли,
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