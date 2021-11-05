Продюсер "Великолепного века" обвинил актрису в провале сериала

"Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил, что все конечно".