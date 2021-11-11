"Могу больше": Кравченко рассказала о закрытии Comedy Woman

«Всю жизнь была верна одному проекту, а потом он закрылся, и я осознала, что меня другую никто не знает. И мне надо начинать доказывать, что я могу и хочу больше. Это очень сложно. За нами тянется наше амплуа, и 15 лет — это немаленький срок. У меня была своя аудитория, я была популярна в эстрадном жанре, в образе гопницы, и точка», — отметила артистка.