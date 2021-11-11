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"Могу больше": Кравченко рассказала о закрытии Comedy Woman

Даша Краснова
2 часа назад

В 2020 году юмористическая передача Comedy Woman прекратила свое существование. А участница проекта Мария Кравченко впала в депрессию.

"Могу больше": Кравченко рассказала о закрытии Comedy Woman
Фото: @kravacomedy@kravacomedy

Мария Кравченко посвятила свою жизнь юмору, поэтому решила поучаствовать в другой подобной программе. Но до этого актриса не находила себе места — она думала, как будет существовать без шоу, которому посвятила 15 лет.

«У меня каждый день — стендап-заготовка! Юмор из моей жизни никуда не делся. На «России 1» мы делаем проект «Шоу большой страны», в каком-то смысле аналог Comedy Woman — концерт из юмористических номеров. Работаем с Максимом Лагашкиным, Алексеем Маклаковым, Георгием Дроновым, Максимом Киселевым, Светой Пермяковой. Из Comedy Woman в шоу участвую я, Марина Федункив, а Екатерина Скулкина с Дмитрием Шепелевым ведут все это действо-буйство», — поделилась 36-летняя Кравченко.

Мария не скрывает, что в этом году с нуля начала творческую карьеру.

«Всю жизнь была верна одному проекту, а потом он закрылся, и я осознала, что меня другую никто не знает. И мне надо начинать доказывать, что я могу и хочу больше. Это очень сложно. За нами тянется наше амплуа, и 15 лет — это немаленький срок. У меня была своя аудитория, я была популярна в эстрадном жанре, в образе гопницы, и точка», — отметила артистка.

Ранее мы передавали, что Хрусталев рассказал об отношениях с Варнавой.

ТВ,Георгий Дронов,Мария Кравченко,Алексей Маклаков,Максим Киселев,Екатерина Скулкина,Марина Федункив,Дмитрий Шепелев,
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