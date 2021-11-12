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Шифрин прокомментировал новость о смерти Коклюшкина

Мария Иглина
3 часа назад

На 76-м году жизни скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Эту новость не смог не прокомментировать артист Ефим Шифрин, для которого Коклюшкин писал монологи. Своими мыслями Шифрин поделился на странице в Instagram.

Шифрин прокомментировал новость о смерти Коклюшкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Прощай, дорогой мой друг. Без тебя пусто и горько..."

– написал Шифрин.

Также на новость отреагировал сатирик Леон Измайлов. В интервью радио "Говорит Москва" он назвал коллегу хорошим человеком и писателем:

"Он писал целые эстрадные спектакли, которые играли. Вообще и парень очень хороший был, замечательный, незлобивый, не ругался ни с кем никогда".

Коклюшкин также писал тексты для таких артистов, как Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян и многих других. Помимо этого он сам выступал на сцене и выпустил десять книг повестей и рассказов.

Читайте также об уходе комика Славы Комиссаренко с телеканала ТНТ.

ТВ,Виктор Коклюшкин,Леон Измайлов,Клара Новикова,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Ефим Шифрин,Радиостанция "Говорит Москва",
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