Шифрин прокомментировал новость о смерти Коклюшкина

На 76-м году жизни скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Эту новость не смог не прокомментировать артист Ефим Шифрин, для которого Коклюшкин писал монологи. Своими мыслями Шифрин поделился на странице в Instagram.

"Прощай, дорогой мой друг. Без тебя пусто и горько..."

– написал Шифрин.

Также на новость отреагировал сатирик Леон Измайлов. В интервью радио "Говорит Москва" он назвал коллегу хорошим человеком и писателем:

"Он писал целые эстрадные спектакли, которые играли. Вообще и парень очень хороший был, замечательный, незлобивый, не ругался ни с кем никогда".

Коклюшкин также писал тексты для таких артистов, как Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян и многих других. Помимо этого он сам выступал на сцене и выпустил десять книг повестей и рассказов.