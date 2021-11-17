Певица обвинила жюри шоу на НТВ в хамстве

Певица Наталия Власова пожаловалась на поведение жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
Члены жюри раскритиковали выступление Власовой и исключили ее из проекта. Артистка посчитала, что обращение с ней было непрофессиональным и некорректным:
«Мнение любимого зрителя для меня важнее мнения любого жюри, а тем более такого, в котором нет ни одного авторитета. Слова этих "экспертов" растворились в хамстве, невоспитанности и в отсутствии какого-либо понимания, что такое современное звучание. Члены жюри подумали, что находятся на передаче "Точь-в-точь" или "Один в один", и в этом была их главная ошибка», — сказала певица.
В жюри вошли музыкальный критик Сергей Соседов, музыканты Стас Пьеха и Маша Распутина, телеведущая Лера Кудрявцева. Соседов назвал выступление Власовой «ужасным» и «отвратительным», а Распутина спародировала ее, сказав, что это не талантливо.