Певица обвинила жюри шоу на НТВ в хамстве

«Мнение любимого зрителя для меня важнее мнения любого жюри, а тем более такого, в котором нет ни одного авторитета. Слова этих "экспертов" растворились в хамстве, невоспитанности и в отсутствии какого-либо понимания, что такое современное звучание. Члены жюри подумали, что находятся на передаче "Точь-в-точь" или "Один в один", и в этом была их главная ошибка», — сказала певица.