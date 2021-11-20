Градский раскритиковал выбор Билана на шоу "Голос"

В минувшую пятницу состоялся очередной выпуск музыкального проекта. Наставники уже набрали себе команды и теперь им предстоит сложная задача: отсеять часть участников.

Фото: @aborgradsky @aborgradsky

Подопечные Димы Билана Давид Левин и Максим Юдин исполнили знаменитую песню “Cheri Cheri Lady” в прошлом популярной группы Modern Talking. Зрителям выступление дуэта пришлось по душе, а вот один из наставников шоу Александр Градский остался недоволен. Артист отметил, что терпеть не может немецкую группу, поэтому не слишком доволен выбором Билана, который выбрал для участников эту песню.

Просто страх!

— высказался о творчестве Modern Talking Градский.

Но старания участников команды Билана Градский все же оценил, отметив, что в целом номер был обыгран неплохо и исполнители держались неплохо.