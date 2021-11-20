Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Градский раскритиковал выбор Билана на шоу "Голос"

Мария Кимакович
1 час назад

В минувшую пятницу состоялся очередной выпуск музыкального проекта. Наставники уже набрали себе команды и теперь им предстоит сложная задача: отсеять часть участников.

Градский раскритиковал выбор Билана на шоу "Голос"
Фото: @aborgradsky@aborgradsky

Подопечные Димы Билана Давид Левин и Максим Юдин исполнили знаменитую песню “Cheri Cheri Lady” в прошлом популярной группы Modern Talking. Зрителям выступление дуэта пришлось по душе, а вот один из наставников шоу Александр Градский остался недоволен. Артист отметил, что терпеть не может немецкую группу, поэтому не слишком доволен выбором Билана, который выбрал для участников эту песню.

Просто страх!

— высказался о творчестве Modern Talking Градский.

Но старания участников команды Билана Градский все же оценил, отметив, что в целом номер был обыгран неплохо и исполнители держались неплохо.

Читайте также о том, за что певица обвинила жюри шоу на НТВ в хамстве.

ТВ,Максим Юдин,Александр Градский,Дима Билан,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители