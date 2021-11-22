Куценко объяснил, почему его не показывают на Первом канале

Гоша Куценко один из самых востребованных актеров России. При этом его много лет не показывают на Первом канале.
Несколько лет назад актер рассказал о том, что внесен в черный список канала. Но причины такого решения Куценко понять не мог. Недавно он все-таки рассказал правду о конфликте с каналом.
«Меня приглашали в шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артисту, это чувствительный удар», — сказал артист в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для канале RTVI.
Сейчас Куценко не только не снимается в их проектах, его не зовут и участвовать в передачах.
«Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — признался Куценко.
Сейчас активно появляется в стриминговых проектах, а также играет в театре и снимается в сериалах.
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