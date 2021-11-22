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Куценко объяснил, почему его не показывают на Первом канале

Даша Краснова
2 часа назад

Гоша Куценко один из самых востребованных актеров России. При этом его много лет не показывают на Первом канале.

Куценко объяснил, почему его не показывают на Первом канале
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Несколько лет назад актер рассказал о том, что внесен в черный список канала. Но причины такого решения Куценко понять не мог. Недавно он все-таки рассказал правду о конфликте с каналом.

«Меня приглашали в шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артисту, это чувствительный удар», — сказал артист в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для канале RTVI.

Сейчас Куценко не только не снимается в их проектах, его не зовут и участвовать в передачах.

«Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — признался Куценко.

Сейчас активно появляется в стриминговых проектах, а также играет в театре и снимается в сериалах.

До этого мы рассказывали про трех актеров, которые стали президентами.

ТВ,Тина Канделаки,Гоша Куценко,
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