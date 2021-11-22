Куценко объяснил, почему его не показывают на Первом канале

«Меня приглашали в шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артисту, это чувствительный удар», — сказал артист в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для канале RTVI.