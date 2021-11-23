Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Тодоренко призналась, что столкнулась с травлей из-за шоу «Орел и решка»

Катерина Саломе
2 часа назад

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что после дебюта в шоу «Орел и решка» столкнулась с травлей в сети. По ее словам, подписчики обвиняли ее в том, что она она якобы получила работу через постель. Об этом звезда поведала в своем Instagram-аккаунте.

Тодоренко призналась, что столкнулась с травлей из-за «Орла и решки»
Фото: @reginatodorenko@reginatodorenko

Как отметила Регина, нападки начались в 2013 году. Травля продолжалась в течение последующих полутора лет.

«Легко быть на телеке, когда хорошо раздвигаешь ноги перед продюсером»,

— писали о ней комментаторы.

По признанию Тодоренко, первый год она игнорировала эти высказывания. Но вскоре это стало ее сильно обижать. Регина язвительно отметила, что зрители не обвиняли ее соведущего по программе в том, что он получил работу благодаря связям с продюсером.

«Интересно, чем обусловлена такая позиция: рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?»

— негодовала телеведущая.

Ранее мы писали о том, что про передачу «Орел и решка» снимут полноценный фильм.

ТВ,Регина Тодоренко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители