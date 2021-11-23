Тодоренко призналась, что столкнулась с травлей из-за «Орла и решки»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что после дебюта в шоу «Орел и решка» столкнулась с травлей в сети. По ее словам, подписчики обвиняли ее в том, что она она якобы получила работу через постель. Об этом звезда поведала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @reginatodorenko @reginatodorenko

Как отметила Регина, нападки начались в 2013 году. Травля продолжалась в течение последующих полутора лет.

«Легко быть на телеке, когда хорошо раздвигаешь ноги перед продюсером»,

— писали о ней комментаторы.

По признанию Тодоренко, первый год она игнорировала эти высказывания. Но вскоре это стало ее сильно обижать. Регина язвительно отметила, что зрители не обвиняли ее соведущего по программе в том, что он получил работу благодаря связям с продюсером.

«Интересно, чем обусловлена такая позиция: рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?»

— негодовала телеведущая.