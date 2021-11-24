"Дружба дружбой, а денежки врозь": Масляков — об Эрнсте

Телеведущий Масляков рассказал об отношениях с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Этим он поделился в интервью ТАСС.
Масляков рассказал, что у них с Эрнстом есть некоторые разногласия, но он доволен тем, как они взаимодействуют друг с другом. Не на публике они называют друг друга по имени.
«Мы знакомы много лет, с тех времен, когда он еще не был первым на Первом», — сказал ведущий и руководитель КВН.
По его словам, Константин Эрнст иногда возглавляет жюри, однако это не означает, что у КВН есть какие-то поблажки:
«Жизнь — борьба. Телевидение — не исключение. Поэтому дружба дружбой, а денежки, как говорится, врозь».
Масляков признался, что ему нравится близкое присутствие Эрнста «на продолжительном отрезке» своего жизненного пути. При этом у них регулярно возникали «деловые пикировки».