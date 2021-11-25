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Юморист из "Уральских пельменей" рассказал о цензуре в КВН

Диана Товсепова
2 часа назад

Участник команды КВН и коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал о цензуре в «Клубе веселых и находчивых».

Звезда "Уральских пельменей" рассказал о цензуре в КВН
Фото: Кадр из передачи "КВН"Кадр из передачи "КВН"

По его словам, "отец" КВН Александр Масляков не редко считал негодными почти все шутки, подготовленные командой к выступлению. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Мясников объяснил, что материал перед каждым выступлением в КВН проходил редактуру, которая отсеивала неудачные шутки.

"Часто бывало такое, что Александр Васильевич убирал у нас практически все выступление, и мы за ночь придумывали другое, которое оказывалось более смешным", — объяснил звезда шоу.

По его словам, опыт Маслякова позволяет ему лучше понимать выигрышность шуток. У руководителя КВН, как отмечает Мясников, острый ум и хорошее чувство юмора. По его мнению, на разминках Александр Васильевич иногда шутит удачнее, чем все команды вместе взятые.

Мясников также уверен в том, что ведущий КВН не пропускает пошлость в «Клуб веселых и находчивых».

«Это очень здорово, потому что сейчас столько пошлости появилось на экранах, а КВН остается чистой и светлой программой, которую можно посмотреть с детьми», — объясняет юморист.

Ранее мы писали о том, что самые яркие звезды КВН говорят об игре сейчас.

ТВ,Александр Масляков,Комсомольская правда,
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