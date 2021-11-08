Что самые яркие звезды КВН говорят об игре сегодня

«Клуб веселых и находчивых» празднует юбилей: в 1961 году журналист Сергей Муратов, режиссер Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев придумали идею и название передачи.

Фото: Кадр из ТВ-передачи "КВН" Кадр из ТВ-передачи "КВН"

С 80-х по середину 00-х КВН был главным поставщиком на юмора на ТВ. Затем пришли Comedy Club Production, потом в интернете появились комедийные шоу, сериалы, концерты стендаперов и импровизационные передачи. КВН стал постепенно терять аудиторию, а после пандемии под угрозой закрытия оказалась компания-производитель Высшей лиги.

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Что думают о КВН сегодня люди, которые были звездами в самый расцвет игры? «Рамблер» собрал цитаты и выдержки из интервью разных комиков и актеров.

Александр Гудков

Шоумен, комик и сценарист впервые привлек внимание телезрителей как эпатажный капитан команды «Федор Двинятин» — самой «засуженной» и «недооцененной» командой в истории КВН по мнению фанатов. Вместе с ФД Гудков стал Бронзовым призером Высшей лиги.

В 2020 году Александр дал интервью каналу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе». Комик признался, что для него КВН умер.

«Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда YouTube еще не стал королем всего, <…> шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер».

Главной проблемой производства Александр назвал количество выпусков и временные промежутки между ними. По его мнению, шутки теряют актуальность между съемкой и выходом на ТВ.

«Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают».

Михаил Шац

Юморист, ведущий и стендапер играл в КВН с 1987 по 1994 год, был участником сборной КВН СНГ.

Кадр из ТВ-передачи «КВН»

В июне 2021 года Шац дал интервью для шоу «Утоми» на YouTube, прокомментировав слова Александра Гудкова. Ведущий выразил мысль, что КВН следовало идти в ногу со временем.

«Гудков недавно сказал, что КВН умер. Да, я согласен с этим. Клуб не смог понять, что сейчас нужно людям, он не стал для них платформой YouTube».

Нурлан Сабуров

Казахстанский и российский комик выступал за университетскую команду КВН, но не стал участвовать в телевизионных лигах.

starpri.ru

В 2020 Нурлан дал интервью Youtube-каналу «ВДудь». Комик рассказал о своем отношении к игре и поделился, что происходит за кулисами.

«Ну беззубо все... Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду .И чем выше лига, тем больше денег <…> Потом люди оценки ставят в жюри, непонятные зачастую люди».

Илья Соболев

Комик и ведущий играл за команду КВН «Левый берег». Красноярская сборная в 2003 году стала чемпионом Премьер-лиги, в следующем году попала в Высшую лигу КВН и продержалась до четвертьфинала.

Кадр из ТВ-передачи «КВН»

Карьеру же Соболев сделал, выступая в передачах «Смех без правил», «Убойная лига» и Comedy Club.

В 2018 году комик дал интервью Юрию Дудю, где озвучил свою точку зрения, в чем проблема современного КВН.

«Сейчас мне вообще не нравится КВН. Есть классные, талантливые люди оттуда, иногда интересные номера, но в целом меня вообще не вставляет. Во-первых, юмора стало много. Раньше все лучшее было в КВН, а сейчас все так размазалось по разным проектам. Там редко можно встретить такие мозговые бриллианты. Во-вторых, мало денег там зарабатывают.

На вопрос, почему никто из выпускников клуба никогда не «простебывал» ведущего и его семью, Соболев ответил:

«Масляковы себя так ведут. Это мафия, они могут все себе позволить. „У этого мальчика кривые зубы, на*** [к черту] его“, — вот такие комментарии звучат постоянно. После таких замечаний люди больше не играют в КВН, даже если проблема с зубами была не такой уж заметной».

Тем не менее Соболев благодарен КВН за влияние, которое передача оказала на современный юмор.

Андрей Бурковский

Актер театра и кино приобрел известность как фронтмен томской команды КВН «МаксимуМ». Команда завоевала множество наград, в том числе стала Чемпионом Высшей лиги.

Кадр из ТВ-передачи «КВН»

В 2010 году Андрей поступил в школу-студию МХАТ и переквалифицировался в драматического актера. По словам Бурковского, сейчас ему не интересны комедии и игры КВН. Об этом актер заявил в 2021 году на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

«КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать».

В другом интервью, «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе», Бурковский, говоря о КВН, сказал, что все должно заканчиваться.

Актер привел пример сериала «Во все тяжкие», создатели которого не сняли продолжение, даже несмотря на большие гонорары, мольбы и угрозы. Отвечая на вопрос, помогал ли КВН актерскому мастерству, Андрей ответил:

«В один момент мешал. В другой момент помогал. Одновременно. В третий момент — ни то ни се. Были разные моменты. Мои преподаватели, если хотели меня задеть, они всегда говорили: „Ну это в КВНе так будешь“. И меня это злило очень».