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38 минут назад

Харламов рассказал о необычном увлечении Хрусталева

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что ведущий Первого канала Дмитрий Хрусталев увлекается вязанием. Хобби шоумена он раскрыл в выпуске юмористического проекта «Ошуительное хоу» на YouTube.

Харламов рассказал о странном хобби Хрусталева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об увлечении Дмитрия Хрусталева Гарик Харламов узнал, когда они вместе вели мероприятия в образах Деда Мороза и Снегурочки.

«Он был полностью одет в Снегурочку. Лысый человек в костюме Снегурочки сидит и вяжет», — рассказал шоумен.

@dmitry_khrustalev

То, что Хрусталев вяжет, очень удивило Харламова. Раньше он никогда не видел, чтобы этим занимались мужчины.

«Я говорю: "А как ты к этому пришел?" А он говорит: "Мне всегда нравилось, как вяжут, и вот я решил попробовать, я могу тебе связать что угодно"».

Тимур Батрутдинов добавил, что вязание — это медитативное занятие.

Ранее вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети.

ТВ,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,Дмитрий Хрусталев,
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