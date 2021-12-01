Харламов рассказал о странном хобби Хрусталева

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что ведущий Первого канала Дмитрий Хрусталев увлекается вязанием. Хобби шоумена он раскрыл в выпуске юмористического проекта «Ошуительное хоу» на YouTube.
Об увлечении Дмитрия Хрусталева Гарик Харламов узнал, когда они вместе вели мероприятия в образах Деда Мороза и Снегурочки.
«Он был полностью одет в Снегурочку. Лысый человек в костюме Снегурочки сидит и вяжет», — рассказал шоумен.
То, что Хрусталев вяжет, очень удивило Харламова. Раньше он никогда не видел, чтобы этим занимались мужчины.
«Я говорю: "А как ты к этому пришел?" А он говорит: "Мне всегда нравилось, как вяжут, и вот я решил попробовать, я могу тебе связать что угодно"».
Тимур Батрутдинов добавил, что вязание — это медитативное занятие.