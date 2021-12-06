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1 час назад

"Дело сдвинулось": стало известно, что будет с шоу "Игра" на ТНТ

Недавно на ТНТ стартовал новый проект — шоу «Игра». Но в эфир вышли только три выпуска. В одном из них «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин начали целоваться прямо на сцене.

"Дело сдвинулось": стало известно, что будет с шоу "Игра" на ТНТ
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Позже все тот же Дорохов выбежал на сцену обнаженным. В общем, борьба за 30 млн рублей, которые достанутся команде-победителю шла нешуточная. А потом проект пропал. По словам организаторов, съемки были приостановлены из-за распространения коронавируса.

Но дело начало сдвигаться с мертвой точки. Продюсеры «Игры» пришли нашли способ выпускать только в видоизмененном формате. И работают над этим.

Ранее мы рассказывали про самые странные детские передачи из 90-х.

ТВ,Денис Дорохов,
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