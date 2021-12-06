"Дело сдвинулось": стало известно, что будет с шоу "Игра" на ТНТ

Недавно на ТНТ стартовал новый проект — шоу «Игра». Но в эфир вышли только три выпуска. В одном из них «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин начали целоваться прямо на сцене.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Позже все тот же Дорохов выбежал на сцену обнаженным. В общем, борьба за 30 млн рублей, которые достанутся команде-победителю шла нешуточная. А потом проект пропал. По словам организаторов, съемки были приостановлены из-за распространения коронавируса.

Но дело начало сдвигаться с мертвой точки. Продюсеры «Игры» пришли нашли способ выпускать только в видоизмененном формате. И работают над этим.