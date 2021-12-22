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40 минут назад

Нурлан Сабуров высказался о переезде в США

Стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, планирует ли он переехать в США и начать там карьеру. Он дал интервью журналу Esquire.

Нурлан Сабуров высказался о переезде в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурлан Сабуров запланировал несколько концертов в США, однако он плохо знает английский язык и будет выступать на русском:

«Мне не хватает духу сказать официанту "хелло, чикен" — меня уже в пот бросает», — признался Сабуров.

По его словам, ему мешает языковой барьер, и попробовать силы в англоязычном стендапе он сможет, только преодолев его.

Комик пока не ставит себе цели стать успешным в США, но в будущем это может измениться. При этом переезжать в Америку ему будет сложно из-за семьи.

«С англоязычным стендапом все пока слишком отдаленно — такое ощущение», — сказал Сабуров.

Ранее стало известно, что изгнанный из России комик продает аннулированный ВНЖ.

ТВ,Нурлан Сабуров,
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