Россияне не оценили финал седьмого сезона «Сватов»

Пользователи социальных сетей раскритиковали финал седьмого сезона сериала «Сваты». Об этом сообщает «Киноафиша».
Премьера нового сезона состоялась в конце декабря, последняя серия проекта вышла перед Новым годом. Однако седьмой сезон вызвал у зрителей вопросы и с точки зрения реализации, и с точки зрения сценария.
«По реализации это худший сезон. Концовка не вызвала почти никаких эмоций», «Весь сценарий — не пойми чего, лучше бы вы не снимали, я так расстроилась», «Этот сезон явно был лишним, лучше бы его не снимали», — пишут они.
Съемки седьмого сезона «Сватов» завершились 20 июля 2021 года. Сюжет нового сезона строится вокруг приключений семьи Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и их выросшей внучки.
До этого мы сообщали, как Васильев высказался об участии в продолжении "Сватов".