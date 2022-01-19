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2 часа назад

Стала известна новая дата проведения “Грэмми”

Церемонию вручения премии “Грэмми” перенесли на 3 апреля, она пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Стала известна новая дата проведения “Грэмми”
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ведущим церемонии вручения наград станет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Всего представлено 85 номинаций.

Ранее “Грэмми” переносили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса и появления нового штамма “омикрон”. Номинантов на музыкальную премию объявляли 23 декабря, рекордсменом стал джазовый музыкант Джон Батист, который получил 11 номинаций. Также лидерами оказались Doja Cat, Джастин Бибер и H.E.R. Эти музыкальные исполнители могут получить по восемь наград.

Другая престижная премия "Оскар" запланирована на 27 марта. Стало известно, что у нее появится ведущий, но пока организаторы не раскрывают его личность.

ТВ,Оскар,Джастин Бибер,
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