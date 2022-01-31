Стоянов рассказал о "непроходимых" шутках в "Городке"

Актер Юрий Стоянов рассказал, что всегда считал "Городок" неполитической передачей, но когда пересмотрел выпуски, поменял свое мнение. Теперь артист считает, что некоторые шутки просто не прошли бы цензуру. Об этом Стоянов заявил в разговоре с российскими комиками в Telegram-канале "Круги на полях".

Стоянов вспомнил отрывок из выпуска "Городка", вышедшего в эфир в 1995 году, где он вместе с актером с коллегой Ильей Олейниковым зачитал рэп об огородах. В этот момент они оба изображали чернокожих и были вымазаны черной краской.

"Сейчас бы это сочли издевательством, хотя это не так".

Также он добавил:

"Я всегда считал "Городок", мягко говоря, неполитической совсем передачей. Но когда я сегодня смотрю, так вот, если по-честному, я думаю, процентов 40 [шуток] непроходимы".