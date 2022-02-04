Звезды «Уральских пельменей» — об уходе Маслякова из КВН

Александр Масляков записал видеообращение и сообщил о болезни, из-за которой не сможет принять участие в съемках.
"К сожалению, меня сегодня нет с вами. Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего", - обратился Масляков.
Ведущий сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН. Однако артисты передачи «Уральские пельмени» считают, что ведущий не вернется в шоу в силу своего возраста.
"Я не врач, чтобы комментировать его отсутствие из-за коронавируса, но все-таки возраст у человека уважаемый, почтенный. Наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические. Александру Васильевичу итак большой респект за то, что он во время игр по три часа стоял на ногах", - высказался Роман Постовалов.
Также актеры по размышляли, кто заменит Маслякова на посту ведущего. Например, Сергей Ершов уверен, что место должен занять кто-то выдающийся.
"Он параллельно еще и ищет себе замену. Сан Саныч видимо, я так понимаю, сам не хочет. И Александр Васильевич сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе по большому счету. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход", - говорит Ершов.
Сергей предположил, что ведущим может стать Иван Ургант.
До этого мы рассказывали, что звезда «Уральских пельменей» думает о Крыме.