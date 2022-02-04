Звезды «Уральских пельменей» — об уходе Маслякова из КВН

"Я не врач, чтобы комментировать его отсутствие из-за коронавируса, но все-таки возраст у человека уважаемый, почтенный. Наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические. Александру Васильевичу итак большой респект за то, что он во время игр по три часа стоял на ногах", - высказался Роман Постовалов.