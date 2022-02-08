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5 часов назад

«Еще непонятно. Это все слухи»: редактор программы КВН о новом ведущем

Мира Маркина

В разговоре с журналистами «Собеседника» Михаил Марфин, многолетний редактор КВН, отказался назвать имя ведущего, который заменит Маслякова-старшего в период болезни.

Редактор КВН отказался назвать имя нового ведущего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никакие слухи и никакую информацию пока комментировать не могу. Во-первых, не раскрываем, а, во-вторых, еще непонятно. Это все слухи», – сообщил Марфин.

Он также опроверг информацию о том, что новым ведущим игры станет Александр Масляков-младший.

«А еще два человека заговорили про Урганта, еще два человека заговорили про Нагиева. Пусть пока поговорят. А потом выйдет передача, и все все узнают», – заявил экс-ведущий программы «Счастливый случай».

Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы Александр Масляков впервые пропустит игры Высшей лиги КВН из-за повторного инфицирования коронавирусом и последующей самоизоляции. Актер Денис Косяков предположил, кто может заменить Маслякова-старшего.

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