Редактор КВН отказался назвать имя нового ведущего

В разговоре с журналистами «Собеседника» Михаил Марфин, многолетний редактор КВН, отказался назвать имя ведущего, который заменит Маслякова-старшего в период болезни.
«Никакие слухи и никакую информацию пока комментировать не могу. Во-первых, не раскрываем, а, во-вторых, еще непонятно. Это все слухи», – сообщил Марфин.
Он также опроверг информацию о том, что новым ведущим игры станет Александр Масляков-младший.
«А еще два человека заговорили про Урганта, еще два человека заговорили про Нагиева. Пусть пока поговорят. А потом выйдет передача, и все все узнают», – заявил экс-ведущий программы «Счастливый случай».
Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы Александр Масляков впервые пропустит игры Высшей лиги КВН из-за повторного инфицирования коронавирусом и последующей самоизоляции. Актер Денис Косяков предположил, кто может заменить Маслякова-старшего.