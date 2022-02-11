В КВН назвали имя нового ведущего

Новым ведущим КВН станет актер Дмитрий Нагиев. Информация об этом появилась на официальной странице передачи в Instagram.
«Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в анонсе нового сезона «Клуба веселых и находчивых». Также стало известно, что он будет ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН.
До этого Нагиев ответил на слухи о том, что он станет новым ведущим КВН. Он сказал, что «нет дыма без огня».
«Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — подчеркнул Нагиев, отвечая на вопрос, как долго он мог бы быть новым ведущим КВН.
Кроме этого, сын Маслякова, телеведущий Александр Масляков-младший, рассказал ТАСС, что шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут пять игр 1/8 финала КВН.