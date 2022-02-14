Популярный комик раскрыл причину ухода из шоу "Однажды в России"

"Это неконфликтная абсолютно история, просто в какой-то момент я понял, что в то русло, в которое уходит передача — жанр пародии — мне неинтересен. Я даже не могу ничего дать, потому что я не испытываю интереса к этому. Я понимал, что существовать в контексте юмористической песни, когда мы с Азаматом поем, а позади нас музыканты, — это уже не интересно даже мне, не говоря уже о зрителях. Я подумал, что историю нужно менять",