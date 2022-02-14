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2 часа назад

Популярный комик раскрыл причину ухода из шоу "Однажды в России"

Стелла Шмель

Юморист и телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл причину ухода из шоу "Однажды в России". Как рассказал комик, в 2018 году он потерял интерес к жанру пародирования.

Популярный комик раскрыл причину ухода из шоу "Однажды в России"
Фото: @vyacheslav_star@vyacheslav_star

"Это неконфликтная абсолютно история, просто в какой-то момент я понял, что в то русло, в которое уходит передача — жанр пародии — мне неинтересен. Я даже не могу ничего дать, потому что я не испытываю интереса к этому. Я понимал, что существовать в контексте юмористической песни, когда мы с Азаматом поем, а позади нас музыканты, — это уже не интересно даже мне, не говоря уже о зрителях. Я подумал, что историю нужно менять",

— отметил Макаров, его слова приводит издание "Вокруг ТВ".

Юморист отметил, что доволен сотрудничеством, но у каждого "своя стратегия".

"Я наработал свой опыт, ребята приобрели свой опыт, мы посотрудничали и спокойно пожали друг другу руки".

Ранее мы писали, сколько зарабатывает Азамат Мусагалиев.

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