«Свора лающих собак»: Волочкова рассказала о скандале на телевидении

«Надо мной в очередной раз устроили разгромное судилище! И обвиняли в том, в чем нет моей вины! Набросившись, как свора лающих собак, простите. Меня пытались распять за подаренные мне моими поклонниками дорогие подарки. Я была в недоумении, почему многие женщины, не способные разобраться со своими мужчинами, ищут их в моей постели! И если этим женщинам их мужчины дарят три цветочка, а мне преподносят охапки роз и роскошные подарки, то пусть они ищут проблему в себе, а не обвиняют меня»,