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4 часа назад

«Свора лающих собак»: Волочкова рассказала о скандале на телевидении

Анна Шутова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о скандале с ее участием на Первом канале. Артистка снялась в ток-шоу «На самом деле».

«Свора лающих собак»: Волочкова рассказала о скандале на телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как поделилась Волочкова на своей странице в Instagram, женщины набросились на нее и устроили «судилище»:

«Надо мной в очередной раз устроили разгромное судилище! И обвиняли в том, в чем нет моей вины! Набросившись, как свора лающих собак, простите. Меня пытались распять за подаренные мне моими поклонниками дорогие подарки. Я была в недоумении, почему многие женщины, не способные разобраться со своими мужчинами, ищут их в моей постели! И если этим женщинам их мужчины дарят три цветочка, а мне преподносят охапки роз и роскошные подарки, то пусть они ищут проблему в себе, а не обвиняют меня»,

— возмутилась балерина.

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