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5 часов назад

"Поднадоели": Азамат Мусагалиев — о коллегах на ТНТ

Мира Маркина

Ведущий и комик Азамат Мусагалиев высказался о продолжении программы Talk на телеканале ТНТ. Об этом он рассказал в Telegram-канале «Круги на полях».

"Поднадоели": Азамат Мусагалиев — о коллегах на ТНТ
Фото: @azabraza1984@azabraza1984

Как заявил ведущий, они с коллегами по съемкам «поднадоели» друг другу:

«По поводу продолжения. Не знаю, есть ощущение, что мы (участники проекта — прим. ред.) немного друг другу поднадоели, и есть ощущение, что нужно немножко соскучиться», — сказал Азамат Мусагалиев.

По его мнению, команда шоу заскучала и «уперлась куда-то не туда»:

«В первую очередь оцениваю себя и по своим ощущениям говорю, что нужно немножко поднабрать».

Участниками программы Talk, запущенного в сентябре 2020 года, стали комики Азамат Мусагалиев, Руслан Белый, Нурлан Сабуров и Тимур Каргинов.

Ранее участник КВН раскрыл свое отношение к Маслякову.

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