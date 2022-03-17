Якубович прокомментировал слухи о закрытии шоу "Поле чудес"

Появились слухи, что телепрограмму "Поле чудес" планируют закрыть. Ее ведущий Леонид Якубович решил положить конец сплетням. В разговоре с Woman.ru телеведущий высказал свое мнение.
"Лицензия на производство программы произвел Первый канал, которая на западе называется Wheel Of Fortune. Теперь она передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось",
- отметил он.
А что до слухов, то Якубович процитировал строчки из известного стихотворения и высказал свое личное мнение:
"«Помните, как у Булгакова:
«Не читайте советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте».
И у нас также, слухи появляются постоянно, а правды не так много. Вот возьмите меня, вы мне звоните, разговариваем. А еще пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения. Так что можно считать, что вы мне звоните на Ваганьково".
Ранее мы писали, что Барановская прокомментировала слухи о закрытии шоу "Мужское и женское".