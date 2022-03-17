Якубович прокомментировал слухи о закрытии шоу "Поле чудес"

"«Помните, как у Булгакова:



«Не читайте советских газет.



Да ведь других нет.



Вот никаких и не читайте».



И у нас также, слухи появляются постоянно, а правды не так много. Вот возьмите меня, вы мне звоните, разговариваем. А еще пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения. Так что можно считать, что вы мне звоните на Ваганьково".