Популярный комик рассказал, как готовятся к съемкам "Однажды в России"

Известный телеведущий и популярный комик Азамат Мусагалиев рассказал о закулисье шоу "Однажды в России", которое идет на канале ТНТ.

Мусагалиев отметил, что одна передача создается больше месяца, а на съемки выпуска уходит более двух недель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Где-то месяца два авторы пишут [сценарий для программы]. Затем где-то недели две все это мы читаем, учим, репетируем, и где-то две недели снимаем потом".

Зачастую актеры, задействованные в съемках, репетируют свои реплики сначала в офисе.

"Потом мы приезжаем на съемочную площадку и в сетах репетируем, а на следующий день уже снимаем".