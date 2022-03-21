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57 минут назад

Популярный комик рассказал, как готовятся к съемкам "Однажды в России"

Стелла Шмель

Известный телеведущий и популярный комик Азамат Мусагалиев рассказал о закулисье шоу "Однажды в России", которое идет на канале ТНТ.

Популярный комик рассказал, как готовятся к съемкам "Однажды в России"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мусагалиев отметил, что одна передача создается больше месяца, а на съемки выпуска уходит более двух недель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Где-то месяца два авторы пишут [сценарий для программы]. Затем где-то недели две все это мы читаем, учим, репетируем, и где-то две недели снимаем потом".

Зачастую актеры, задействованные в съемках, репетируют свои реплики сначала в офисе.

"Потом мы приезжаем на съемочную площадку и в сетах репетируем, а на следующий день уже снимаем".

Ранее мы писали, что Вячеслав Макаров раскрыл причину ухода из шоу "Однажды в России".

ТВ,Азамат Мусагалиев,Вячеслав Макаров,
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