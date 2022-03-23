Известная юмористка рассказала, почему ушла из шоу на ТНТ

Юмористка Ирина Мягкова, которая участвовала в программе «Женский Stand Up» на ТНТ, рассказала, почему ушла из шоу. Об этом она сообщила в интервью на YouTube канале «Макарена».
По словам Мягковой, ее повысили, поэтому она прекратила выступления в шоу. Она рассказала, что стала креативным продюсером программы «Открытый микрофон» и назвала это повышением.
«Причиной [ухода из шоу Stand Up] стало то, что я начала работать на другом проекте. Меня назначили креативным продюсером»
Ранее она отмечала, что иногда сталкивается с трудностями при участии в Stand Up.
«Ты приходишь в Stand Up, сдаешь монолог, тебе говорят "Это вот нет, это нам не нравится". А мне нравится, и я знаю, что это смешно»
Ранее сообщалось, чтопопулярный комик рассказал, как готовятся к съемкам "Однажды в России".