Мединский поручил сократить количество развлекательных передач

Помощник президента России Владимир Мединский обратился к руководству российских телеканалов и поручил изменить сетку вещания. Теперь там будут более актуальные текущей повестке передачи, развлекательные шоу будут сокращены.
«Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учётом изменившейся ситуации в мире»,
- пишет МК со ссылкой на обращение Мединского.
Вместо развлекательных шоу будут чаще показывать "хорошие отечественные или зарубежные кинофильмы".
Ранее мы писали, что Ургант прокомментировал слухи о замене в своем шоу на Первом канале.