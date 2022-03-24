Мединский поручил сократить количество развлекательных передач

Помощник президента России Владимир Мединский обратился к руководству российских телеканалов и поручил изменить сетку вещания. Теперь там будут более актуальные текущей повестке передачи, развлекательные шоу будут сокращены.

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«Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учётом изменившейся ситуации в мире»,

- пишет МК со ссылкой на обращение Мединского.

Вместо развлекательных шоу будут чаще показывать "хорошие отечественные или зарубежные кинофильмы".