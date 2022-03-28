Ведущий прокомментировал свое увольнение из "Жди меня"

Некоторое время назад телеведущий, актер театра и кино Александр Галибин был уволен из популярной программы "Жди меня" на Первом канале. По словам Галибина, он не держит обиду на тех, кто принял такое решение. Комментарий телеведущего приводит "Телепрограмма".
"Камней за пазухой не держу. История обычная: договор закончился, ведущих сменили",
— поделился Галибин.
Однако телеведущий отметил, что с точки зрения этики с ним поступили некрасиво:
"Просто существует некая культура общения между артистом и продюсером. И все это можно было бы сделать менее болезненным".
Александр признался, что вспоминает программу "Жди меня" с теплом. Он также отметил, что участниками проекта становились не подставные актеры, а обычные люди.