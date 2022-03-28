Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
34 минуты назад

Ведущий прокомментировал свое увольнение из "Жди меня"

Некоторое время назад телеведущий, актер театра и кино Александр Галибин был уволен из популярной программы "Жди меня" на Первом канале. По словам Галибина, он не держит обиду на тех, кто принял такое решение. Комментарий телеведущего приводит "Телепрограмма".

Ведущий прокомментировал свое увольнение из "Жди меня"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Камней за пазухой не держу. История обычная: договор закончился, ведущих сменили",

— поделился Галибин.

Однако телеведущий отметил, что с точки зрения этики с ним поступили некрасиво:

"Просто существует некая культура общения между артистом и продюсером. И все это можно было бы сделать менее болезненным".

Александр признался, что вспоминает программу "Жди меня" с теплом. Он также отметил, что участниками проекта становились не подставные актеры, а обычные люди.

Ранее Егор Крид заявил, что покидает шоу "Голос. Дети".

ТВ,Крид,Александр Галибин,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители