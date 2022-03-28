Ведущий прокомментировал свое увольнение из "Жди меня"

Некоторое время назад телеведущий, актер театра и кино Александр Галибин был уволен из популярной программы "Жди меня" на Первом канале. По словам Галибина, он не держит обиду на тех, кто принял такое решение. Комментарий телеведущего приводит "Телепрограмма".