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1 час назад

Харламов назвал возможного победителя шоу "Игра"

Мира Маркина

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал возможного победителя в юмористическом шоу "Игра" на телеканале ТНТ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Харламов назвал возможного победителя шоу "Игра"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Съемки "Игры" приостановили в ноябре 2021 года. Некоторые выпуски были уже отсняты, но не показаны на телевидении. Гарик Харламов участвовал в шоу в качестве судьи. По его мнению, победителем передачи могла стать команда "Сборная Красноярска". Главным соперником коллектива стали бы "Камызяки".

«Три выпуска [шоу "Игра"] еще были, которые никто не видел. "Красноярск" очень хорошо шел», — рассказал юморист.

Ранее известная ведущая рассказала о форс-мажорах в эфире.

ТВ,Гарик Харламов,
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