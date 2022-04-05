Харламов назвал возможного победителя шоу "Игра"

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал возможного победителя в юмористическом шоу "Игра" на телеканале ТНТ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Съемки "Игры" приостановили в ноябре 2021 года. Некоторые выпуски были уже отсняты, но не показаны на телевидении. Гарик Харламов участвовал в шоу в качестве судьи. По его мнению, победителем передачи могла стать команда "Сборная Красноярска". Главным соперником коллектива стали бы "Камызяки".