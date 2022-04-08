Хлебникова после пережитого пожара впервые пришла на шоу

В ноябре 2021 году певица Марина Хлебникова пострадала от возгорания в своей московской квартире. После пожара артистка впервые пришла на ТВ на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей", выпуск появится на экранах девятого апреля.
Сейчас доступен анонс программы, и уже известно, что в студии Хлебникова исполнила свой хит "Дожди", а также поделилась подробностями своего самочувствия.
"У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди",
— призналась певица.
Ранее стало известно, что Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ.