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4 часа назад

Хлебникова после пережитого пожара впервые пришла на шоу

Мария Иглина

В ноябре 2021 году певица Марина Хлебникова пострадала от возгорания в своей московской квартире. После пожара артистка впервые пришла на ТВ на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей", выпуск появится на экранах девятого апреля.

Хлебникова после пережитого пожара впервые пришла на шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас доступен анонс программы, и уже известно, что в студии Хлебникова исполнила свой хит "Дожди", а также поделилась подробностями своего самочувствия.

"У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди",

— призналась певица.

Ранее стало известно, что Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ.

ТВ,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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