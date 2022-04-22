Популярный ведущий назвал причину своего ухода из шоу на ТНТ

Певец и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров назвал причину своего ухода из юмористического шоу «Однажды в России» на ТНТ. Об этом он сообщил в беседе с актером Станиславом Ярушиным в шоу «МузLOFT».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Ведущий перестал сотрудничать с проектом, так как осознал, что «не может ничего дать» программе на ТНТ и не способен «ничего взять» из нее.

«В 2018 году, когда я ушел из "Однажды в России", я ушел в никуда, у меня не было ничего, не было проектов», — рассказал он.

После ухода из проекта Макаров начал работать театре и на различных мероприятиях. В 2019 году Макарова пригласили участвовать в первом сезоне вокальной передачи «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». А затем предложили вести проект «Маска» на НТВ.