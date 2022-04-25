Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
4 часа назад

От неловкости сполз под стол: Киркоров совершил ошибку в эфире

Мира Маркина

Вчера состоялась премьера второго полуфинала шоу "Маска" на НТВ. Помимо основных пяти участников, на сцену вышли еще двое гостей, приглашенных организаторами проекта. Одним из них был Мишка, под маской которого скрывался Игорь Саруханов, а вторым - Котик, за которым пряталась певица Алиса Мон.

Сполз под стол: Киркоров совершил ошибку в эфире
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Однако Филипп Киркоров с первых же секунд выступления Котика был уверен, что под маской Мария Распутина. В чем активно и убеждал всех остальных членов жюри.

"Наверное, самый большой подарок, который могли сделать мне в канун дня рождения, пригласив эту потрясающую, красивую женщину, которую я узнал с первых секунд, с первых нот. Это не котик, это кошка, львица, пантера! ... Счастлив видеть в этом проекте ее, она моя роза чайная, которая с годами превращается в аленький цветочек — Маша Распутина" - повторял Филипп.

Каким же был его шок, когда маску сняли и все увидели под ней Алису Мон. Киркоров не мог сдержать эмоций и даже спрятался от неловкости ситуации под стол, скрываясь от других звезд, которых он так убеждал в правильности своих догадок.

Ранее мы писали, могут ли заменить ведущего в программе "Вечерний Ургант".

ТВ,Маска,Игорь Саруханов,Филипп Киркоров,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители