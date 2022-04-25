Сполз под стол: Киркоров совершил ошибку в эфире

Вчера состоялась премьера второго полуфинала шоу "Маска" на НТВ. Помимо основных пяти участников, на сцену вышли еще двое гостей, приглашенных организаторами проекта. Одним из них был Мишка, под маской которого скрывался Игорь Саруханов, а вторым - Котик, за которым пряталась певица Алиса Мон.
Однако Филипп Киркоров с первых же секунд выступления Котика был уверен, что под маской Мария Распутина. В чем активно и убеждал всех остальных членов жюри.
"Наверное, самый большой подарок, который могли сделать мне в канун дня рождения, пригласив эту потрясающую, красивую женщину, которую я узнал с первых секунд, с первых нот. Это не котик, это кошка, львица, пантера! ... Счастлив видеть в этом проекте ее, она моя роза чайная, которая с годами превращается в аленький цветочек — Маша Распутина" - повторял Филипп.
Каким же был его шок, когда маску сняли и все увидели под ней Алису Мон. Киркоров не мог сдержать эмоций и даже спрятался от неловкости ситуации под стол, скрываясь от других звезд, которых он так убеждал в правильности своих догадок.
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