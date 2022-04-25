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1 час назад

Кошка прошлась по студии во время прямого эфира: видео

Мира Маркина

Во время прямого эфира новостной программы на одном из кувейтских телеканалов, по студии прямо за спинами ведущих прошлась кошка - об этом рассказало издание Gulf Daily News.

Пока ведущие телепрограммы комментировали в прямом эфире новости, сзади них спокойно прогуливалась кошка, неизвестно каким образом попавшая в студию. Сотрудники канала и сами ведущие никак не отреагировали на случившееся, но в интернете видео моментально распространилось и позабавило пользователей.

Ранее мы писали, какая ошибка в эфире заставила Киркорова залезть под стол.

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