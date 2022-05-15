Бабкина высказалась о судьбе "Модного приговора"

Российская певица и ведущая передачи "Модный приговор" рассказала, что будет с проектом. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

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Надежда Бабкина отметила, что сейчас в центре внимания на российском телевидении общественно-политические передачи. По мнению певицы, в нынешней ситуации это правильно. Также артистка поспешила успокоить поклонников передачи "Моный приговор":

"Никуда "Модный приговор" не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске".

Также Надежда Бабкина подчеркнула, что программа, ведущей которой она является, — социальная, а поэтому не может исчезнуть с экранов. Стать участницами хотят многие женщины. С ними работает целая команда профессиональных стилистов. После передачи участницы преображаются не только внешне, но и внутренне.

"Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение — пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: "А я тоже так могу!", — объясняет Надежда Бабкина.