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2 часа назад

Бабкина высказалась о судьбе "Модного приговора"

Катя Кобышева

Российская певица и ведущая передачи "Модный приговор" рассказала, что будет с проектом. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Бабкина высказалась о судьбе "Модного приговора"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Надежда Бабкина отметила, что сейчас в центре внимания на российском телевидении общественно-политические передачи. По мнению певицы, в нынешней ситуации это правильно. Также артистка поспешила успокоить поклонников передачи "Моный приговор":

"Никуда "Модный приговор" не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске".

Также Надежда Бабкина подчеркнула, что программа, ведущей которой она является, — социальная, а поэтому не может исчезнуть с экранов. Стать участницами хотят многие женщины. С ними работает целая команда профессиональных стилистов. После передачи участницы преображаются не только внешне, но и внутренне.

"Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение — пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: "А я тоже так могу!", — объясняет Надежда Бабкина.

Ранее мы писали о том, что Энистон станет последней гостьей шоу Эллен ДеДженерес.

ТВ,Надежда Бабкина,Эллен Дедженерес,
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