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35 минут назад

"Политический междусобойчик": Лоза о "Евровидении"

Мария Иглина

Российский исполнитель и композитор Юрий Лоза высказался о песенном конкурсе "Евровидение", назвав его "политическим междусобойчиком". Подробностями артист поделился в своем Telegram-канале.

"Политический междусобойчик": Лоза о "Евровидении"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это мероприятие, до сих пор называющееся песенным конкурсом, давно себя дискредитировало. До нынешнего года не имело большого значения слово "песенный", потому что песен, ставших не то что хитами, а просто популярными, оттуда в свет практически не выходило",

— поделился Лоза.

Он также поделился мнением о том, что первое место было заранее отведено украинской группе Kalush Orchestra, которая, по его мнению, не являлась самым ярким участником.

"Евровидение" окончательно разбазарило все, что декларировали его создатели несколько десятилетий назад, став откровенно политическим междусобойчиком",

— заключил артист.

Ранее была названа дата вручения "Оскара" в 2023 году.

ТВ,Юрий Лоза,
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