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8 часов назад

"Можно на пенсию": Малахов рассказал, куда пропал с ТВ

Мария Иглина

После проведения церемонии премии ЖАРА MUSIC AWARDS телеведущий Андрей Малахов заявил, что ему пора на пенсию. После эфира она также написал, что у него подросла достойная замена в виде крестного сына Мартина Киркорова, который дебютировал в роли ведущего.

"Можно на пенсию": Малахов рассказал, куда пропал с ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию",

— сказал Малахов.

Многие решили, что телеведущий готов уйти с ТВ, поскольку уже полгода в светской тусовке ведутся разговоры о том, что Малахов серьезно болен.

Однако телеведущий заявил, что он никуда не собирается уходить:

"Не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным".

Сейчас Малахов работает над новым шоу "Песни от всей души".

Ранее Гоша Куценко рассказал о желании сменить профессию.

ТВ,Мартин Киркоров,Гоша Куценко,Андрей Малахов,
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