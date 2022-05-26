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1 час назад

Комик Краснова назвала причину ухода из КВН

Мира Маркина

Бывшая участница КВН Наталья Краснова назвала причину ухода из команды «Контора». Стендаперша дала интервью для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Комик Краснова назвала причину ухода из КВН
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам комика, она ушла из проекта, потому что считала работу там несерьезной и играла роль «девочки "подай-принеси"».

«Когда надо было отыграть, пройти через всю сцену в юбке, и все, чтобы сказали: "А, кстати, это телка". Ну, обозначить телку. Вот мои роли. Я там даже говорить-то особо не говорила. Я вот так была в КВН», — рассказала Краснова.

Как отметила комик, в КВН она была не актрисой, а автором сценариев:

«Я написала свой первый монолог, там муж с женой орут [друг на друга]. (...) Там какие-то шутки, прибаутки, и я писала, думала: "Я буду играть эту жену, я прям знаю, как я буду ее играть". Но на сцене я была абсолютным нулем, соответственно, я сыграла так, что там пришли на кастинг другие девочки, и мне надо было выбирать из них актрису».

Краснова призналась, что всегда хотела прославиться, но при этом боялась публичности:

«Мне проще было за кулисами стоять, чем на сцену выйти, и привлечь к себе внимание. (...) А желание быть звездой было. Вот как так несправедливо?».

Чтобы выступать на публике, ей пришлось развивать актерские навыки.

Ранее Соболев рассказал, почему распался его дуэт.

ТВ,Девочка,Девочки,Наталья Краснова,
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