Комик Краснова назвала причину ухода из КВН

«Я написала свой первый монолог, там муж с женой орут [друг на друга]. (...) Там какие-то шутки, прибаутки, и я писала, думала: "Я буду играть эту жену, я прям знаю, как я буду ее играть". Но на сцене я была абсолютным нулем, соответственно, я сыграла так, что там пришли на кастинг другие девочки, и мне надо было выбирать из них актрису».