Комик Краснова назвала причину ухода из КВН

Бывшая участница КВН Наталья Краснова назвала причину ухода из команды «Контора». Стендаперша дала интервью для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».
По словам комика, она ушла из проекта, потому что считала работу там несерьезной и играла роль «девочки "подай-принеси"».
«Когда надо было отыграть, пройти через всю сцену в юбке, и все, чтобы сказали: "А, кстати, это телка". Ну, обозначить телку. Вот мои роли. Я там даже говорить-то особо не говорила. Я вот так была в КВН», — рассказала Краснова.
Как отметила комик, в КВН она была не актрисой, а автором сценариев:
«Я написала свой первый монолог, там муж с женой орут [друг на друга]. (...) Там какие-то шутки, прибаутки, и я писала, думала: "Я буду играть эту жену, я прям знаю, как я буду ее играть". Но на сцене я была абсолютным нулем, соответственно, я сыграла так, что там пришли на кастинг другие девочки, и мне надо было выбирать из них актрису».
Краснова призналась, что всегда хотела прославиться, но при этом боялась публичности:
«Мне проще было за кулисами стоять, чем на сцену выйти, и привлечь к себе внимание. (...) А желание быть звездой было. Вот как так несправедливо?».
Чтобы выступать на публике, ей пришлось развивать актерские навыки.