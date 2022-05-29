Умер известный российский телеведущий

Российский художник и ведущий Алексей Бегак умер 29 мая в возрасте 62 лет. Сообщение об этом появилось на портале «Смотрим».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия — Культура" Алексей Бегак», — говорится на сайте площадки. О дате и времени прощания с телеведущим сообщат дополнительно.

Актер Леонид Ярмольник подтвердил сообщение о смерти Алексея Бегака.

«Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — заявил он ТАСС.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Изначально он работал художником-иллюстратором и дизайнером книг. С 1992 по 2011 Бегак написал сотни картин, которые находятся в частных коллекциях по всему миру.

Позже Бекак стал ведущим программы «Правила жизни». В 2014 м году вел проект «Большая опера», а в 2017 году Бегак стал ведущим игры под названием «Гений».