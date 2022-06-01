«Ералаш» выпустит документальный фильм о Грачевском

«Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с «Ералашем», поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — цитирует ТАСС гендиректора киножурнала Аркадия Григоряна .

Грачевский скончался в начале 2021 года, он скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Борис Юрьевич был женат трижды и в каждом браке у него есть дети, которые после его смерти не смогли мирно поделить наследство.