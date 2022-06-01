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1 час назад

«Ералаш» выпустит документальный фильм о Грачевском

Диана Товсепова

Создатели телевизионного киножурнала «Ералаш», которому уже 50 лет, снимают документальный фильм об основателе проекта Борисе Грачевском.

«Ералаш» выпустит документальный фильм о Грачевском
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с «Ералашем», поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — цитирует ТАСС гендиректора киножурнала Аркадия Григоряна.

Грачевский скончался в начале 2021 года, он скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Борис Юрьевич был женат трижды и в каждом браке у него есть дети, которые после его смерти не смогли мирно поделить наследство.

Судебные разбирательства со вдовой Грачевского были и у Аркадия Григоряна.

Ранее мы писали о главных фильмах перестройки.

ТВ,Аркадий Григорян,
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