Ведущая Первого канала ответила на слух о «Вечернем Урганте»

Ведущая программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева прокомментировала слух о том, что шоу будет гастролировать в Германии. Ее слова передает «Леди Mail.ru».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Михеева опровергла сообщение о готовящихся гастролях команды «Вечернего Урганта».

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников», — отметила она.

Ведущая призвала зрителей беречь себя и тщательнее проверять информацию. Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» и другие развлекательные программы перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации России на Украине.