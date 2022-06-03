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2 часа назад

Ведущая Первого канала ответила на слух о «Вечернем Урганте»

Даша Краснова

Ведущая программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева прокомментировала слух о том, что шоу будет гастролировать в Германии. Ее слова передает «Леди Mail.ru».

Ведущая Первого канала ответила на слух о «Вечернем Урганте»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Михеева опровергла сообщение о готовящихся гастролях команды «Вечернего Урганта».

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников», — отметила она.

Ведущая призвала зрителей беречь себя и тщательнее проверять информацию. Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» и другие развлекательные программы перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации России на Украине.

До этого мы рассказывали все про Ивана Урганта.

ТВ,Алла Михеева,Иван Ургант,Первый канал,
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