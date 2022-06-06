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3 часа назад

Участница шоу «Пацанки» перенесла инсульт и просит о помощи

Даша Краснова

Тюменка Анна Тихомиров перенесла инсульт. Об этом она сообщила в одной из социальных сетей.

Участница шоу «Пацанки» перенесла инсульт и просит о помощи
Фото: кадр из передачикадр из передачи

"15 мая у меня был очередной инсульт. Обычно я к своему здоровью относилась несерьезно, думала, что молодая всё пройдет. Но из-за моего ежедневного состояния, на протяжении года, жить стало невыносимо. У меня постоянные адские головные боли, упало зрение и слух, неясное сознание и я живу словно в вакууме", — написала она.

По ее словам, теперь ей придется поддерживать жизнь с помощью препаратов. Первую стадию лечения девушка прошла, потратив 75 тысяч рублей. В социальной сети она опубликовала документ с подтверждением оплаты лечения.

"Спасибо всем огромное, для меня такая поддержка очень неожиданная. У меня просто не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность", — написала она.

Тюменка продержалась на телепроекте «Пацанки-6», который показывали в прошлом году. Там она рассказала, что отбывала срок за убийство. Она объяснила, что была вынуждена защищаться. У 24-летней тюменки есть маленький ребенок, ради которого она и пошла на шоу.

До этого мы рассказывали, кто заменил Летучую в шоу на СТС.

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