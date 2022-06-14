Популярная телеведущая возвращается на Первый канал

После двухлетнего перерыва 61-летняя Арина Шарапова возвращается в телепрограмму «Доброе утро». Об этом популярная ведущая рассказала в недавнем интервью «АиФ».

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Арина Шарапова уже приступила к съемкам и теперь четырежды в месяц, с 5 до 7 утра по Москве будет появляться в эфире «Первого канала».

«Боюсь, чаще не одолею. У меня еще программа «10 фотографий» на канале «Звезда». Плюс школа «Артмедиаобразование», где мы проводим тренинги для разных групп населения. Она вошла в большой проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — объяснила Арина Аяновна.

Также звезда рассказала: ради того, чтобы в пять утра появиться в эфире, ей приходится вставать в три часа ночи.

«Первое — холодный душ. Второе — зарядка. Третье — чашечка кофе на берегу Москвы-реки в 4 утра. Если мы снимаем на берегу реки, конечно», — отметила Шарапова.