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1 час назад

Юмористка рассказала о последствиях коронавируса

Мария Иглина

Юмористка и создательница шоу "Женский Stand Up" на ТНТ Ирина Мягкова рассказала, с какими проблемами она столкнулась после перенесенного коронавируса. Подробностями девушка поделилась в социальных сетях.

Юмористка рассказала о последствиях коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мягкова перенесла болезнь в январе 2022 года. По ее словам, последствия коронавируса оказались тяжелыми:

"Я целый месяц потом уставала очень сильно, и очень быстро и постоянно бросало из холода в жару, я каждое утро просыпалась с мокрой головой (...). Я еще тупила жестко, иногда просто сидела, смотрела в точку и ни о чем не думала".

Также артистка рассказала, что в первое время она медленно говорила, а затем возникли сложности с приемом многочисленных лекарственных препаратов.

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ТВ,Руслан Белый,Ирина Мягкова,
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