Юмористка рассказала о последствиях коронавируса

Юмористка и создательница шоу "Женский Stand Up" на ТНТ Ирина Мягкова рассказала, с какими проблемами она столкнулась после перенесенного коронавируса. Подробностями девушка поделилась в социальных сетях.
Мягкова перенесла болезнь в январе 2022 года. По ее словам, последствия коронавируса оказались тяжелыми:
"Я целый месяц потом уставала очень сильно, и очень быстро и постоянно бросало из холода в жару, я каждое утро просыпалась с мокрой головой (...). Я еще тупила жестко, иногда просто сидела, смотрела в точку и ни о чем не думала".
Также артистка рассказала, что в первое время она медленно говорила, а затем возникли сложности с приемом многочисленных лекарственных препаратов.