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9 минут назад

Стартовали съемки второго сезона проекта "Новые танцы"

Мария Каткова

Стартовали съемки второго сезона проекта "Новые танцы". Об этом сообщает портал U24. Победителей будут определять в четырех категориях: дети, соло, дуэты и команды.

Стартовали съемки второго сезона проекта "Новые танцы"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В новом сезоне участники будут бороться за приз в 7 миллионов рублей — эту сумму между собой разделят победитель и три финалиста.

Лица проекта остались на месте: ведущей будет Ляйсан Утяшева, Ульяна Пылаева проведет интервью за кулисами, а в жюри будет Мигель. Съемки проходят в павильоне "Главкино", а сцену собирали вместе с французскими дизайнерами.

В первом этапе участником предстоит пройти баттл "1 на 1", оценивать который будут жюри из трех человек, вместе с Мигелем ими станут Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, Ида Галич, Евгения Медведева и другие.

"Ждите неожиданных сюжетных поворотов и драм, достойных большого кинематографа. Вдобавок, скажу, что на съёмках я уже встретила героев прошлого сезона и последнего сезона проекта", — рассказала Ляйсан Утяшева в преддверии нового сезона.

Ранее сообщалось, что Козлов ответил на критику молодых знатоков.

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