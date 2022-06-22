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6 минут назад

Американского комика обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Мира Маркина

На сайте издания BBC появилась информация о том, что 84-летнего американского комика Билла Косби признали виновным в домогательствах к несовершеннолетней на тот момент Джуди Хат.

Американского комика обвинили в домогательствах к ребенку
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

История произошла в далеком 1975 году. По словам жертвы, комик пригласил ее на вечеринку в дом основателя журнала Playboy, где и принудил вступить с ним в сексуальную связь.

Спустя много лет суд вынес приговор, согласно которому комик признан виновным и обязан заплатить Джуди Хат 500 тысяч долларов в качестве моральной компенсации за страдания, которые девушка испытывала все эти годы.

Напомним, что ранее Косби уже был осужден за домогательства и насилие, ему был вынесен приговор присяжными в 2018 году - 10 лет тюрьмы. Однако спустя три года приговор был отменен.

Билл Косби прославился благодаря передаче "Шоу Косби", которая выходила на тв в 80-х годах.

Ранее мы сообщали, что Кевину Спейси выдвинули очередные обвинения в домогательствах.

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