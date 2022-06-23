Цискаридзе рассказал, трудно ли ему быть ведущим на ТВ

Николай Цискаридзе рассказал, трудно ли ему дается работа ведущего в программе "Сегодня Вечером" на Первом канале, где он занял место Максима Галкина.
Цискаридзе дал большое интервью изданию "АиФ", где поделился, что он очень быстро адаптировался к работе в эфире.
Николай отметил, что уже имеет опыт подобной деятельности, ведь более 20 лет назад вел программу "Взгляд".
«Другое дело, что иногда бывают легкие собеседники, а иногда сложные. И от этого общения устаешь больше», – признался артист.
Также он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к выбору тем для программы, и даже если его иногда спрашивают, нравится ли ему запланированная передача, он отмечает, что является всего лишь исполнителем, как и на сцене.
Ранее мы рассказывали, как Цискаридзе ответил на критику передачи "Сегодня вечером".