Цискаридзе рассказал, трудно ли ему быть ведущим на ТВ

Николай Цискаридзе рассказал, трудно ли ему дается работа ведущего в программе "Сегодня Вечером" на Первом канале , где он занял место Максима Галкина .

«Другое дело, что иногда бывают легкие собеседники, а иногда сложные. И от этого общения устаешь больше», – признался артист.

Также он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к выбору тем для программы, и даже если его иногда спрашивают, нравится ли ему запланированная передача, он отмечает, что является всего лишь исполнителем, как и на сцене.