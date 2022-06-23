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12 минут назад

Цискаридзе рассказал, трудно ли ему быть ведущим на ТВ

Мира Маркина

Николай Цискаридзе рассказал, трудно ли ему дается работа ведущего в программе "Сегодня Вечером" на Первом канале, где он занял место Максима Галкина.

Цискаридзе рассказал, трудно ли ему быть ведущим на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цискаридзе дал большое интервью изданию "АиФ", где поделился, что он очень быстро адаптировался к работе в эфире.

Николай отметил, что уже имеет опыт подобной деятельности, ведь более 20 лет назад вел программу "Взгляд".

«Другое дело, что иногда бывают легкие собеседники, а иногда сложные. И от этого общения устаешь больше», – признался артист.

Также он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к выбору тем для программы, и даже если его иногда спрашивают, нравится ли ему запланированная передача, он отмечает, что является всего лишь исполнителем, как и на сцене.

Ранее мы рассказывали, как Цискаридзе ответил на критику передачи "Сегодня вечером".

ТВ,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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