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2 часа назад

В "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные

Мира Маркина

В новом сезоне французской версии телешоу "Форт Боярд" живых тигров заменят на 3D-модели в связи с "эволюцией мышления" общества.

В "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные
Фото: Кадр из шоу "Форт Боярд"Кадр из шоу "Форт Боярд"

В популярном шоу тигры охраняли сокровищницу с золотыми монетами. Но не так давно студия Adventure Line Productions, которая снимает "Форт Боярд" заявила, что животных пора отправить "на пенсию". При этом новых молодых тигров зрители на экране не увидят – их заменят на виртуальных. Это решение должно порадовать зоозащитников и других неравнодушных к животным людей.

3D-модели смогут взаимодействовать с игроками, так что зрелищность шоу должна остаться на прежнем уровне.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что Полина Гагарина станет ведущей нового шоу.

ТВ,Полина Гагарина,
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