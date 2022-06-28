В "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные

В популярном шоу тигры охраняли сокровищницу с золотыми монетами. Но не так давно студия Adventure Line Productions, которая снимает "Форт Боярд" заявила, что животных пора отправить "на пенсию". При этом новых молодых тигров зрители на экране не увидят – их заменят на виртуальных. Это решение должно порадовать зоозащитников и других неравнодушных к животным людей.