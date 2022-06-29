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2 часа назад

Не "Голос": Галыгин будет вести шоу на Первом канале

Диана Товсепова

Экс-резидент Comedy Club, комик Вадим Галыгин подтвердил, что станет ведущим шоу на Первом канале. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Не "Голос": Галыгин будет вести шоу на Первом канале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Шоу на Первом канале будет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, что Константин Львович [Эрнст] обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — отметил Галыгин.

Оказалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещание сдержал, но Галыгин отметил, что тем самым шоу будет не "Голос".

Дело в том, что ранее в СМИ предполагали, что Галыгин будет вести именно это шоу. По данным "Экспресс-газеты", в новой версии "Голоса" от зрителей и жюри за виртуальными аватарами будут скрываться шесть популярных и шесть неизвестных исполнителей.

Ранее мы писали о том, что Александр Масляков вернется в КВН.

ТВ,Вадим Галыгин,Константин Эрнст,Александр Масляков,Первый канал,
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