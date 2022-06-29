Не "Голос": Галыгин будет вести шоу на Первом канале

«Шоу на Первом канале будет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, что Константин Львович [Эрнст] обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — отметил Галыгин.