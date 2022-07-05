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1 час назад

Дроздов раскрыл "строжайшие" правила шоу "Последний герой"

Мира Маркина

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов раскрыл "строжайшие" правила, которые действовали на шоу "Последний герой".

Дроздов раскрыл "строжайшие" правила "Последнего героя"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дроздов посетил YouTube-шоу "Старый друг" и вспомнил о своем участии в знаменитом проекте:

"Все спрашивают: "Ну вас же, наверное, кормили, да, вывозили в отель и все такое?" Да нет, именно на необитаемый остров завезли, посадили группу, [сказали]: "Что хотите, что там найдете, то съедите". А что там? Ну, там бананы, кокосы".

Ведущий программы "В мире животных" также рассказал, что команда проекта препятствовала тому, чтобы участникам доставались кокосы. Сотрудники программы "Последний герой" сбивали плоды с пальм и однажды помешали участнику шоу, музыканту Максиму Покровскому, забрать один из кокосов:

"Воду [участникам шоу] давали, потому что без воды все-таки жить невозможно. А никакой еды [не давали], ну вот хоть тресни",

– заключил Дроздов.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стал известен победитель шоу "Звезды в Африке".

ТВ,Максим Покровский,Николай Дроздов,
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