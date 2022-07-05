Дроздов раскрыл "строжайшие" правила "Последнего героя"

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов раскрыл "строжайшие" правила, которые действовали на шоу "Последний герой".
Дроздов посетил YouTube-шоу "Старый друг" и вспомнил о своем участии в знаменитом проекте:
"Все спрашивают: "Ну вас же, наверное, кормили, да, вывозили в отель и все такое?" Да нет, именно на необитаемый остров завезли, посадили группу, [сказали]: "Что хотите, что там найдете, то съедите". А что там? Ну, там бананы, кокосы".
Ведущий программы "В мире животных" также рассказал, что команда проекта препятствовала тому, чтобы участникам доставались кокосы. Сотрудники программы "Последний герой" сбивали плоды с пальм и однажды помешали участнику шоу, музыканту Максиму Покровскому, забрать один из кокосов:
"Воду [участникам шоу] давали, потому что без воды все-таки жить невозможно. А никакой еды [не давали], ну вот хоть тресни",
– заключил Дроздов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стал известен победитель шоу "Звезды в Африке".