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45 минут назад

Дружко объяснил популярность шоу «Необъяснимо, но факт»

Мира Маркина

Сергей Дружко, актер и экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт», в беседе с изданием StarHit предположил, почему шоу было так популярно.

Дружко объяснил популярность шоу «Необъяснимо, но факт»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Актер считает, что интерес к необъяснимому с точки зрения логики и здравого смысла заложен в человеке генетически. Эти вещи и явления он наделяет сверхъестественными свойствами.

«Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам. Вы можете верить в НЛО или не верить. А можете просто знать о том, что пришельцы существуют, и как-то жить с этим дальше», — выразил свою точку зрения Дружко.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему шоу «Необъяснимо, но факт» закрылось.

ТВ,Сергей Дружко,
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