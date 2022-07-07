Дружко объяснил популярность шоу «Необъяснимо, но факт»

Сергей Дружко, актер и экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт», в беседе с изданием StarHit предположил, почему шоу было так популярно.
Актер считает, что интерес к необъяснимому с точки зрения логики и здравого смысла заложен в человеке генетически. Эти вещи и явления он наделяет сверхъестественными свойствами.
«Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам. Вы можете верить в НЛО или не верить. А можете просто знать о том, что пришельцы существуют, и как-то жить с этим дальше», — выразил свою точку зрения Дружко.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему шоу «Необъяснимо, но факт» закрылось.